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Ткаленко став 12 у спринті етапі Кубка IBU в Ріднау

Сьогодні 14:10 127 0
Результати спринту серед чоловіків на етапі Кубка IBU в Ріднау. Ткаленко став 12 у спринті етапі Кубка IBU в Ріднау
Ткаленко став 12 у спринті етапі Кубка IBU в Ріднау

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ріднау в рамках другого етапу Кубка IBU відбувся спринт.

У Ріднау чоловіча команда України виступила в майже такому самому складі, як і в другому спринті на першому етапі в Ідре. Відбулася лише одна заміна: замість Віталія Мандзина, якого перевели на Кубок світу, заявили Дениса Насика. Також у гонці стартували Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Дмитро Грущак та Роман Боровик.

Найкращим з українців став Ткаленко, який прийшов 12-им.

Кубок IBU - Другий етап
Ріднау, Італія
Чоловіки, спринт
15 грудня
1. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 1+0) 23:55.2
2. Оскар Ломбардо (Франція, 0+0) +2.2
3. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0) +6.6
4. Матс Евербю (Норвегія, 0+0) +7.2
5. Александр-Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 1+0) +11.9
6. Лукас Фратцшер (Німеччина, 1+0) +28.5
...
12. Руслан Ткаленко (Україна, 0+1) +1:03.2
23. Денис Насико (Україна, 0+2) +1:27.3
24. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +1:32.0
55. Дмитро Грущак (Україна, 0+1) +2:32.6
56. Роман Боровик (Україна, 0+1) +2:33.0
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