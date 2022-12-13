Джима повернеться у склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі

До заявки потрапила Юлія Джима

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на третій етап Кубка світу, що пройде у французькому Ансі.

Про це розповів старший тренер команди Олександр Кравченко у коментарі Суспільне Спорт.

До складу жіночої збірної України з біатлону на етап в Ансі увійшли п'ять біатлоністок. У порівнянні з попередньою заявкою відбулася одна зміна - Джима замінить 17-річну Олександру Меркушину, яка дебютувала на рівні Кубка світу на попередньому етапі у Гохфільцені.

Джима повертається до складу збірної України після позитивного тесту на коронавірус. Його вона отримала перед стартами першого етапу у Контіолагті.

Склад збірної України на етап Кубка світу в Ансі

Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина

Етап Кубка світу в Ансі відбудеться з 15 до 18 грудня і стане останнім у 2022 році. У програмі етапу - спринти, гонки переслідування та масстарти.