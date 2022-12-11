Дудченко - у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування Кубка світу.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.

Українець Антон Дудченко став 25-м. Тарас Лесюк також мав брати участь в гонці, однак він пропустив її через біль у горлі.

Кубок світу 2022/23

Гохфільцен, Австрія

Чоловіки, Гонка переслідування

11 грудня