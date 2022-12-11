Дудченко - у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування Кубка світу.
Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.
Українець Антон Дудченко став 25-м. Тарас Лесюк також мав брати участь в гонці, однак він пропустив її через біль у горлі.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Чоловіки, Гонка переслідування
11 грудня
11 грудня
1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (0+1+0+1) 33:50,7
2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +47,9
3. Емільєн Жаклен (0+1+1+1) +1:13,9
...
23. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:54,2
DNS. Тарас Лесюк