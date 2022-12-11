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Дудченко - у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені

Сьогодні 15:56 298 0
Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо
Дудченко - у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування Кубка світу.

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо.

Українець Антон Дудченко став 25-м. Тарас Лесюк також мав брати участь в гонці, однак він пропустив її через біль у горлі.

Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Чоловіки, Гонка переслідування
11 грудня
1.  Йоханнес-Тінґнес Бьо  (0+1+0+1) 33:50,7
2.  Стурла Легрейд  (0+0+1+1)  +47,9
3.  Емільєн Жаклен  (0+1+1+1)  +1:13,9
...
23.  Антон Дудченко  (0+1+0+1)  +2:54,2
DNS.  Тарас Лесюк
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