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Меркушина - у ТОП-40 гонки переслідування в Гохфільцені

Сьогодні 13:22 216 0
Меркушина - у ТОП-40 гонки переслідування в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування Кубка світу.

Перемогу здобула представниця Франції Жюлія Сімон.

Українка Анастасія Меркушина фінішувала на 35-й позиції.

Дар’я Блашко та Олена Білосюк знялись з гонки.

Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Жінки, Гонка переслідування
10 грудня
1.  Жюлья Сімон (0+0+1+0) 29:56,7
2.  Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +19,6
3.  Маркета Давідова (0+0+2+0) +28,1
...
35.  Анастасія Меркушина (0+0+1+1) +3:32,4
DNS.  Дар'я Блашко
DNS.  Олена Білосюк
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