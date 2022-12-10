Меркушина - у ТОП-40 гонки переслідування в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування Кубка світу.
Перемогу здобула представниця Франції Жюлія Сімон.
Українка Анастасія Меркушина фінішувала на 35-й позиції.
Дар’я Блашко та Олена Білосюк знялись з гонки.
Кубок світу 2022/23
Гохфільцен, Австрія
Жінки, Гонка переслідування
10 грудня
10 грудня
1. Жюлья Сімон (0+0+1+0) 29:56,7
2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +19,6
3. Маркета Давідова (0+0+2+0) +28,1
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35. Анастасія Меркушина (0+0+1+1) +3:32,4
DNS. Дар'я Блашко
DNS. Олена Білосюк