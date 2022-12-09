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У Гохфільцені змінили дистанцію спринту через відсутність снігу

Сьогодні 13:40 245 0
Спортсмени пробіжать по колу 2,5 км
У Гохфільцені змінили дистанцію спринту через відсутність снігу
#кубок світу

Джерело - Biathlon.com.ua.

Через відсутність снігу організаторам змагань в Гохфільцені не вдалось підготувати коло 3,3 км для чоловічого спринту.

Про це повідомляє Вiathlon.com.uа.

Через це сьогодні спортсмени пробіжать по колу 2,5 км, на якому вчора змагались жінки. Після першої стрільби біатлоністи подолають два кола дистанції, і лише потім вирушать на стійку.

Нагадаємо, що Україну в спринті представлять Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Віталій Мандзин.

Гонка розпочнеться сьогодні о 14:45.

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