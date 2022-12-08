Стали відомі стартові позиції українців

В австрійському Гохфільцені стартував другий етап Кубка світу з біатлону. У п'ятницю, 9 грудня, він продовжиться чоловічим спринтом.

У другий день австрійського етапу чоловіча збірна України буде представлена в повному складі.

У першій стартовій групі спринт розпочнуть Антон Дудченко та Артем Прима: вони вийдуть на трасу четвертим і шостим відповідно. До другої групи увійшов Богдан Цимбал, до третьої - Тарас Лесюк. Останнім з українців 10-кілометрову дистанцію бігтиме Віталій Мандзин.

Стартлист чоловічого спринту в Гохфільцені (старт - о 14:55):

4. Антон Дудченко

6. Артем Прима

59. Богдан Цимбал

87. Тарас Лесюк

89. Віталій Мандзин