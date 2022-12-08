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Визначився склад збірної України на спринт другого етапу Кубка світу

Сьогодні 20:39 185 0
Стали відомі стартові позиції українців
Визначився склад збірної України на спринт другого етапу Кубка світу

Джерело - suspilne.media.

В австрійському Гохфільцені стартував другий етап Кубка світу з біатлону. У п'ятницю, 9 грудня, він продовжиться чоловічим спринтом.

У другий день австрійського етапу чоловіча збірна України буде представлена в повному складі. 

У першій стартовій групі спринт розпочнуть Антон Дудченко та Артем Прима: вони вийдуть на трасу четвертим і шостим відповідно. До другої групи увійшов Богдан Цимбал, до третьої - Тарас Лесюк. Останнім з українців 10-кілометрову дистанцію бігтиме Віталій Мандзин.

Стартлист чоловічого спринту в Гохфільцені (старт - о 14:55):

4. Антон Дудченко
6. Артем Прима
59. Богдан Цимбал
87. Тарас Лесюк
89. Віталій Мандзин
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