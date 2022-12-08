Джерело - suspilne.media.
В австрійському Гохфільцені стартував другий етап Кубка світу з біатлону. У п'ятницю, 9 грудня, він продовжиться чоловічим спринтом.
У другий день австрійського етапу чоловіча збірна України буде представлена в повному складі.
У першій стартовій групі спринт розпочнуть Антон Дудченко та Артем Прима: вони вийдуть на трасу четвертим і шостим відповідно. До другої групи увійшов Богдан Цимбал, до третьої - Тарас Лесюк. Останнім з українців 10-кілометрову дистанцію бігтиме Віталій Мандзин.
Стартлист чоловічого спринту в Гохфільцені (старт - о 14:55):
4. Антон Дудченко
6. Артем Прима
59. Богдан Цимбал
87. Тарас Лесюк
89. Віталій Мандзин