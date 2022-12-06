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Збірна України представила нову форму

Сьогодні 19:13 305 0
Чоловіча збірна України з біатлону продемонструвала нову форму
Збірна України представила нову форму

Джерело - UkranianBiathlonFederation.

Чоловіча збірна України з біатлону отримала новий комплект спортивної форми на сезон 2022-23.

Про це повідомили у Федерації біатлону України.

В екіпіруванні з новим дизайном українські біатлоністи бігтимуть на другому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені. До його початку "синьо-жовті" не встигли отримали оновлений комплект.

Це позначилося на тому, як українські збірники виглядали на стартах першого в сезоні етапу Кубка світу в Контіолагті. Тоді біатлоністи бігли ще в минулорічній формі, а дехто, як-от Богдан Цимбал в індивідуальній гонці, виходив на трасу в нетиповому темно-сірому комплекті.

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