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Меркушина-молодша - в складі збірної України на етап Кубку світу

Сьогодні 14:33 212 0
Меркушина востаннє виступала за команду А на Олімпіаді-2022
Меркушина-молодша - в складі збірної України на етап Кубку світу

Джерело - Суспільне.

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на другий етап Кубка світу, який відбудеться в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє Суспільне.

На другому етапі КС Україну представлять Дар’я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина.

17-річна Олександра Меркушина уперше потрапила до складу збірної України на етап Кубка світу.

Анастасія Меркушина востаннє виступала за команду А на Олімпіаді-2022.

Юлія Джима здала позитивний тест на коронавірус. Ірина Петренко також має проблеми зі здоров’ям.

Етап Кубка світу в Гохфільцені триватиме з 8 до 11 грудня.

Нагадаємо, Підручний пропустить другий етап Кубка світу.

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