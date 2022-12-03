Ткаленко увійшов до ТОП-10 у індивідуальній гонці на Кубку IBU

Перемогу здобув представник Норвегії Ендре Стремсгейм

Джерело - Чемпіон.

У шведському Ідре відбулася індивідуальна гонка у чоловіків на першому етапі Кубка IBU.

Перемогу здобув представник Норвегії Ендре Стремсгейм. Найкращим серед українців став Руслан Ткаленко - 10-й.

Кубок IBU

Ідре, Швеція

Чоловіки, Індивідуальна гонка

03 грудня

1. Ендре Стремсгейм (Норвегія) - 50.24,2 (1+0+0+0)

2. Александер Ф’єльд Андерсен (Норвегія) - 7,0 (0+0+0+1)

3. Лукас Фратцшер (Німеччина) - 17,4 (0+0+0+0)

…

10. Руслан Ткаленко (Україна) - 2.16,3 (1+1+0+0)

14. Артем Тищенко (Україна) - 2.56,3 (0+0+0+1)

35. Олександр Пономаренко (Україна) - 5.17,6 (0+1+0+0)

37. Дмитро Грущак (Україна) - 5.28,1 (1+0+0+1)

73. Роман Боровик (Україна) - 10:13,0 (0+2+0+3)