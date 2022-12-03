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Ткаленко увійшов до ТОП-10 у індивідуальній гонці на Кубку IBU

Сьогодні 17:53 227 0
Перемогу здобув представник Норвегії Ендре Стремсгейм
Ткаленко увійшов до ТОП-10 у індивідуальній гонці на Кубку IBU
#Кубок IBU

Джерело - Чемпіон.

У шведському Ідре відбулася індивідуальна гонка у чоловіків на першому етапі Кубка IBU.

Перемогу здобув представник Норвегії Ендре Стремсгейм. Найкращим серед українців став Руслан Ткаленко - 10-й.

Кубок IBU
Ідре, Швеція
Чоловіки, Індивідуальна гонка
03 грудня
1. Ендре Стремсгейм (Норвегія) - 50.24,2 (1+0+0+0)
2. Александер Ф’єльд Андерсен (Норвегія) - 7,0 (0+0+0+1)
3. Лукас Фратцшер (Німеччина) - 17,4 (0+0+0+0)
10. Руслан Ткаленко (Україна) - 2.16,3 (1+1+0+0)
14. Артем Тищенко (Україна) - 2.56,3 (0+0+0+1)
35. Олександр Пономаренко (Україна) - 5.17,6 (0+1+0+0)
37. Дмитро Грущак (Україна) - 5.28,1 (1+0+0+1)
73. Роман Боровик (Україна) - 10:13,0 (0+2+0+3)
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