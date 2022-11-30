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Дві українські біатлоністки знялися з індивідуальної гонки в Контіолахті

Сьогодні 15:38 307 0
На старт вийшли лише три представниці України.
Дві українські біатлоністки знялися з індивідуальної гонки в Контіолахті

Джерело - suspilne.media.

Українські біатлоністки Юлія Джима та Ірина Петренко не стартували в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Причина пропуску Джими та Петренко пов'язана зі станом здоров'я. Як повідомив головний тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко, Джима перед гонкою здала позитивний тест на коронавірус. У Петренко погіршилося самопочуття через біль у горлі - тренер вирішив не ризикувати здоров'ям біатлоністки перед естафетною гонкою.

Збірна України вже вдруге поспіль виступає у гонці Кубка світу сезону 2022/23 у неповному складі. Старт сезону у чоловіків пропустив Дмитро Підручний, а також Артем Прима, який знявся перед гонкою.

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