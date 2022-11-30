Семеренко - у ТОП-30 гонки переслідування на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У шведському Ідре відбулась гонка переслідування на Кубку IBU.
Перемогу здобула норвежка Марте Кракстад Йогансен. Найкращою серед українок стала Валентина Семеренко – 26-та позиція.
Кубок IBU
Ідре, Швеція
Гонка переслідування
Жінки, 30 листопада
1. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+1+0+0) 32:04.5
2. Ґілонне Ґіґонна (Франція, 0+1+0+0) +19.6
3. Маріон Візенсартер (Німеччина, 1+0+0+1) +21.9
4. Тільда Йоганссон (Швеція, 0+1+1+0) +29.5
5. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+1+1+1) +35.5
6. Крістіна Оберталер (Австрія, 0+0+0+) +48.0
...
26. Валентина Семеренко (Україна) – 2.59,7 (0+0+0+2)
37. Валерія Дмитренко (Україна) – 3.45,6 (0+0+0+0)
50. Любов Кип'яченкова (Україна) – 5.26,0 (0+0+2+2)
51. Христина Дмитренко (Україна) – 5.31,6 (0+1+1+1)
55. Надія Бєлкіна (Україна) – 6.19,9 (1+2+2+2)