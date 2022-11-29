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Семеренко спростувала чутки про завершення кар'єри

Сьогодні 17:11 114 0
Зіркова біатлоністка залишається у спорті
Семеренко спростувала чутки про завершення кар'єри
#Віта Семеренко

Джерело - Суспільне Спорт.

Зіркова українська біатлоністка Віта Семеренко продовжить свою спортивну кар'єру.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я залишаюся у спорті. Кравченко жодного разу не зателефонував і не спитав, як справи. Бог йому суддя. А із команди за дев'ять місяців ніхто навіть СМС не написав, не кажучи про дзвінок.

Тільки чутки пускають, що ми з чоловіком працювали снайперами, де тільки не працювали… Знаю на 100%, тільки прізвища не говоритиму. Я з командою не тренуюсь. Тепер на зборі у Сянках. Я тренуюсь із Григорієм Шамраєм", - зазначила Віта Семеренко.

Раніше Валя Семеренко стала найкращою з українок на першому етапі Кубку IBU.

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