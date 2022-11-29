Семеренко - найкраща з українок на Кубку IBU

Найкращою у нашій команді стала Валентина Семеренко, яка посіла 32 місце

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону відкрила сезону Кубка IBU на першому етапі у шведському Ідре.

Найкращою у нашій команді стала Валентина Семеренко, яка посіла 32 місце. Вона зробила по одному промаху на обох вогневих рубежах.

Виграла гонку норвежка Марте Кракстад Йогансен, якій вдалося поєднати хорошу швидкість на лижні з ідеальною точністю стрільби.

Кубок IBU

Ідре, Швеція

Жінки, спринт

29 листопада

1. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+0) 21:15.9

2. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+1) +20.5

3. Маріон Візенсартер (Німеччина, 0+0) +23.0

4. Лена Репінц (Словенія, 0+0) +30.8

5. Мона Брорссон (Швеція, 0+0) +36.6

6.Анамарія Лампич (Словенія, 2+2) +37.0

...

32. Валентина Семеренко (Україна, 1+1) +1:54.7

33. Надія Бєлкіна (Україна, 0+0) +1:57.1

47. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0) +2:21.0

49. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) +2:32.6

59. Христина Дмитренко (Україна, 1+2) +3:09.5