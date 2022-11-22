Санітра: Стан Підручного ще не оптимальний

Джерело - Суспільне Спорт.
Український біатлоніст Дмитро Підручний буде готовий до сезону та буде достойним лідером команди.
Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.
"Зрозуміло, що його стан ще не оптимальний. Але він поступово додає і, я впевнений, буде готовий до сезону та буде достойним лідером нашої команди.
Нас усіх здивував молодий Мандзин, який був найкращим з нашої групи й переміг (у контрольній гонці).
Якби ситуація була така, що він міг стартувати на Кубку світу, я б дав йому можливість стартувати", - сказав Санітра.
Перший етап Кубка світу в Контіолахті відбудеться з 29 листопада до 4 грудня.