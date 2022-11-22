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Санітра: Стан Підручного ще не оптимальний

Сьогодні 22:25 195 0
Фахівець прокоментував стан спортсмена
Санітра: Стан Підручного ще не оптимальний
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Дмитро Підручний буде готовий до сезону та буде достойним лідером команди.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Зрозуміло, що його стан ще не оптимальний. Але він поступово додає і, я впевнений, буде готовий до сезону та буде достойним лідером нашої команди.

Нас усіх здивував молодий Мандзин, який був найкращим з нашої групи й переміг (у контрольній гонці). 

Якби ситуація була така, що він міг стартувати на Кубку світу, я б дав йому можливість стартувати", - сказав Санітра.

Перший етап Кубка світу в Контіолахті відбудеться з 29 листопада до 4 грудня. 

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