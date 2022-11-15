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Російський біатлоніст перейшов до збірної Північної Македонії

Сьогодні 21:24 301 0
Російський біатлоніст перейшов до збірної Північної Македонії

Джерело - Чемпіон.

27-річний російський біатлоніст Віктор Пліцев у наступному сезоні представлятиме збірну Північної Македонії.

Про це повідомляє Metaratings.

Пліцев входив до складу юніорської збірної росії та команди Удмуртії.

Майбутній сезон спортсмен розпочне з Кубка IBU.

В активі Пліцева золоті медалі чемпіонатів світу серед юнаків та юніорів, проте з 2017 року він не був задіяний на міжнародних змаганнях. Минулого сезону Віктор виступав за регіональну команду Удмуртії та перемагав на етапі Кубка росії.

Нагадаємо, Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) не допускає російських спортсменів до участі в міжнародних стартах через ситуацію в Україні.

Раніше організація була змушена скасувати перший етап Кубка IBU, який мав відбутися у Шушені (Норвегія) з 24 по 27 листопада.

Раніше збірна Франції оголосила склад на перший етап Кубка світу.

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