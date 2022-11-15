Збірна Франції оголосила склад на перший етап Кубка світу

Кубок світу стартує 29 листопада

Збірна Франції з біатлону оголосила склади чоловічої та жіночої команд на перший етап нового сезону Кубка світу, що стартує 29 листопада у фінському Контіолагті.

На етапі, зокрема, виступить володар Великого кришталевого глобуса минулого сезону й дворазовий олімпійський чемпіон Пекіна-2022 Кантен Фійон-Майє. Серед лідерів команди – й віцечемпіони Олімпіади-2022 в естафеті Емільєн Жаклен та Фаб'єн Клод, а також чемпіон світу-2021 у одиночному міксті Антонен Ґіґонна.

Жіночу збірну очолять призерки Олімпійських ігор Анаїс Шевальє-Буше та Жулья Сімон. Уперше на етап Кубка світу заявлена 23-річна Софі Шово.

Склад збірної Франції на етап у Контіолагті:

Чоловіки: Кантен Фійон-Майє (№1 минулого сезону в загальному заліку), Емільєн Жаклен (№5), Фаб'єн Клод (№14), Антонен Ґіґонна (№23), Ерік Перро (№68), Емільєн Клод (№76).

Жінки: Анаїс Шевальє-Буше (№5), Жулья Сімон (№12), Клое Шевальє (№22), Паула Боте (№79), Каролін Коломбо (№85), Лу Жанмонно (№95), Софі Шово (дебютантка Кубка світу).

Нагадаємо, перший етап Кубка IBU в Шушені скасовано через нестачу снігу.