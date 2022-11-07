Підручний не поїхав зі збірною України на останній збір

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочнеться у вівторок, 29 листопада.

Джерело - Суспільне.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не відправився на збір з національною командою на заключний етап підготовки до старту сезону 2022/23.

Про це він розповів Суспільному.

"Ще на зборі у Рамзау отримав травму. Вдома пройшов медобстеження, виявилося, що все дуже серйозно. Думали, що до початку збору встигну вилікуватися, але не встиг, тому залишився, щоб продовжити лікування", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Білосюк балотується на президента ФБУ.

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочнеться у вівторок, 29 листопада.