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Підручний не поїхав зі збірною України на останній збір

Сьогодні 13:01 298 0
Перший етап Кубка світу з біатлону розпочнеться у вівторок, 29 листопада.
Підручний не поїхав зі збірною України на останній збір
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не відправився на збір з національною командою на заключний етап підготовки до старту сезону 2022/23.

Про це він розповів Суспільному.

"Ще на зборі у Рамзау отримав травму. Вдома пройшов медобстеження, виявилося, що все дуже серйозно. Думали, що до початку збору встигну вилікуватися, але не встиг, тому залишився, щоб продовжити лікування", - сказав Підручний.

Нагадаємо, Білосюк балотується на президента ФБУ.

Перший етап Кубка світу з біатлону розпочнеться у вівторок, 29 листопада.

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