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Бринзак: Наразі спонсорів у Федерації біатлону України немає

Сьогодні 20:40 39 0
Бринзак: Наразі спонсорів у Федерації біатлону України немає
#Володимир Бринзак

Джерело - biathlon.com.ua.

Виконувач обов’язків президента Федерації біатлону України Володимир Бринзак на конференції озвучить свою позицію щодо майбутнього українського біатлону.

Про це заявив сам функціонер.

"Якою я бачичу свою роль в українському біатлоні з приходом нового керівництва федерації? В залежності від того, кого оберуть делегати Конференції. На Конференції я, звісно, озвучу свою позицію.

- Не секрет, що деякі зі спонсорів федерації прийшли в біатлон завдяки особистим стосункам з Вами. Чи можна їх якимось чином "залишити в біатлоні"? Поки не знаю. Зараз війна, всім важко. Тому наразі я навіть не ініціюю ці питання. По-перше, людям суто економічно важко, по-друге - я в стані невизначеності, не відомо, хто буде президентом… Отже, наразі спонсорів немає", - сказав Бринзак.

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