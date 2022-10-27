Бринзак: Можливо виникатимуть проблеми з фінансуванням команд на Кубку IBU

Виконувач обов’язків президента Федерації біатлону України Володимир Бринзак має складність підготовки спортсменів до сезону.

Про це заявив сам функціонер.

"Гадаю, можливі питання лише в царині психології. Оскільки - війна, рідні спортсменів перебувають в Україні, а зараз, на жаль, безпечного місця в країні немає.

Що ж стосується зборів, навчально-тренувального процесу, забезпечення - усе це вирішено. Проблем з підготовкою немає.

З патронами, інвентарем все в порядку, зараз надали нову форму італійського виробництва.

Допомога від IBU передбачається лише на підготовчий період, чи на сезон також? Ні, лише на час до початку змагального періоду.

А як після цього фінансуватиметься команда? В певному обсязі фінансуватиме держава, якісь можливості є у федерації… Гадаю, спільними зусиллями ми це питання вирішимо. Звісно, це будуть не ті кошти, на які ми розраховували ще на початку року. Але, я впевнений, що на пріоритетні види спорту, до яких відноситься і біатлон, якісь кошти будуть виділятись.

Можливо, будуть виникати проблеми з фінансуванням команд на Кубку IBU, юніорських змаганнях. Але основна команда, на мій погляд, буде забезпечена", - сказав Бринзак.