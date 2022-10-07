Швейцарський ексбіатлоніст покінчив життя самогубством

Колишній швейцарський біатлоніст Сімон Галленбартер загинув на 44-му році життя.

Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

Спортсмен покінчив життя самогубством після тривалих проблем із ментальним здоров'ям. Це сталося в Австрії, де він був на відпочинку з дівчиною.

Галленбартер починав кар'єру в спорті як лижник, проте топрезультатів досяг уже як біатлоніст. Зокрема, він тричі брав участь у Олімпійських іграх та вісім – у чемпіонатах світу. Найуспішнішим його сезоном був 2008/09, коли швейцарець став дев'ятим на чемпіонаті світу в південнокорейському Пхьончхані у спринті та ввійшов до топ-25 рейтингу Кубка світу в цій дисципліні.

Після завершення кар'єри Галленбартер займався бізнесом, зокрема керував магазином спортивних товарів.