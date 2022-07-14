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Санітра: Блашко має дуже великий потенціал

Сьогодні 12:40 211 0
Словацький спеціаліст – про роботу з представницею жіночої команди
Санітра: Блашко має дуже великий потенціал
#Дар'я Блашко, #Юрай Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра високо оцінює потенціал біатлоністки Дар'ї Блашко.

Про це заявив сам фахівець

"Усі знають, яка історія була з Дашею останні два роки. Ті, хто стежили за біатлоном, знають усе, що відбувалося з нею. Так, ініціатива про тренування з нами, у групі з чоловіками, йшла від Даші. З мого боку це було нелегке рішення, бо я завжди був за концепцію, згідно з якою команда має готуватися та працювати разом.

Але, порадившись із керівництвом федерації, і разом зі старшим тренером жіночої команди (прим. Олександром Кравченком), ухвалили рішення, що буде краще, якщо Даша готуватиметься до сезону з нами. Я дивлюся на це трошки і з іншого боку, бо хочу, щоб Даша була до цього сезону готова краще, ніж до олімпійського. Адже вона має дуже великий потенціал і може допомогти і нам, чоловікам, у сингл-естафеті чи мікст-естафеті", - сказав Санітра.

Раніше повідомлялося, що Блашко готуватиметься до сезону під керівництвом Санітри.

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