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Дериземля: Біатлонну базу в Чернігові відновити не можна

Сьогодні 13:39 114 0
Андрій Дериземля розповів про руйнування біатлонної бази в Чернігові
Дериземля: Біатлонну базу в Чернігові відновити не можна

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Віцепрезидент Федерації біатлону України Андрій Дериземля оцінив руйнування біатлонної бази в Чернігові внаслідок вторгнення РФ.

Про це розповів сам функціонер.

"Базу взагалі не можна відновити, на жаль. Потрібно її зносити і будувати нову. Це дуже прикро, яка б вона не була застаріла, але своїми силами міська і обласна ради, федерація біатлону її підтримували.

Тут спортсмени проживали, харчувалися, тренувалися. На збори приїжджали спортсмени з інших областей – лижники, біатлоністи та паралімпійська збірна.

Без сліз на це дивитись не можна. Я 10 років прожив на цій базі. Тут тренувалися від початківців до призерів Олімпійських ігор.

На цій базі в укритті були працівники бази, спортсмени. Дар’я Блашко, я з нею був на зв’язку, вона в підвальному приміщенні перебувала. 

Перший приліт був 19 березня, авіаудар – найбільше руйнування. Потім були обстріли з "градів", "смерчів".

Зруйнована база повністю. Навіть, де зберігалась зброя, пробите укриття. На жаль, велика кількість спортивного інвентарю повністю зруйнована – від не дуже дорогого інвентаря для початківців до професійного.

Це дуже дороговартісне знаряддя, одна рушниця коштує приблизно 3 тисячі євро. Там було десь 40 одиниць зброї, лижі були, одна пара яких коштує приблизно 350 євро.

На жаль, у нашому місті це не один об’єкт, який зазнав такого руйнування.

Траса пошкоджена, де є можливість ми її намагаємось відновити, щоб діти мали змогу тренуватися. Намагаємось відновити своїми силами, ведемо переговори з міністерством молоді і спорту, з обласною радою, щоб якісь кошти виділили.

Від мінометних обстрілів невеликі пошкодження, більші вирви від прильотів "градів". 

До війни тут планувалась реконструкція, був оголошений тендер, була домовленість про виділення коштів. Був проект відновлення лижеролерної траси. 

 Відновлення траси це одна вартість. Якщо робити якісно, більш менш для проведення змагань, то це зовсім інші кошти. Приблизно рахували, що потрібно 150 млн гривень, – сказав Дериземля.

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