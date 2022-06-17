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Збірна України назвала склад резервної команди

Сьогодні 19:11 207 0
Став відомий склад команди Б
Збірна України назвала склад резервної команди

Джерело - biathlon.com.ua.

Збірна України визначилась зі складом команди Б.

Про це повдіомляє Український біатлон.

Чоловіча команда, як і минулого року, розпочинає підготовку під керівництвом Миколи Зоца та Ігора Якименка. Старшим тренером жіночої збірної буде Ігор Ященко.

Склад спортсменів команди Б виглядає так:

Чоловіки: Артем Тищенко, Віталій Труш, Руслан Ткаленко, Андрій Доценко, Андрій Орлик, Сергій Телень, Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Роман Боровик, Дмитро Грущак, Владислав Чихар

Жінки: Валя Семеренко, Юлія Журавок, Валерія Дмитренко, Надія Бєлкіна, Анастасія Рассказова, Христина Дмитренко, Любов Кип’яченкова, Юлія Городна, Олександра Меркушина, Олена Городна, Лілія Стеблина, Вероніка Шевчик.

Нагадаємо, що перший тренувальний збір Валя Семеренко провела у першій збірній через недокомплект у команді А внаслідок відсутності з різних причин низки спортсменок.

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