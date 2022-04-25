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Ебергард завершив кар’єру

Сьогодні 18:17 150 0
Ебергард завершив кар’єру

35-річний австрійський біатлоніст Юліан Ебергард завершив спортивну кар’єру.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

"Після довгих та ретельних роздумів я вирішив завершити свою кар’єру. Я змагався на Кубку світу з 2006 року і з того часу щодня жив біатлоном. Тепер я з нетерпінням чекаю на можливість відкрити нові горизонти, розвиватися професійно і приділяти більше часу сім’ї".

Перша перемога на Кубку світу, домашній чемпіонат світу в Хохфільцені з атмосферою мрії та медаллю в естафеті запам’яталися мені особливо. Щоб побудувати успішну спортивну кар’єру, потрібно багато людей, тому я хотів би щиро подякувати всім, хто супроводжував мене цим шляхом", – сказав Ебергард.

За свою кар'єру Ебергард здобував бронзові медалі чемпіонатів світу в естафеті (2017) та мас-старті (2019). Австрієць здобув чотири особисті перемоги на етапах Кубка світу, а також 2 срібла та 2 бронзи.

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