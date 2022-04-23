Біатлоніст Андрій Доценко висловився про президента федерації Володимира Бринзака.

"Не знаю, можливо, він думав, що війна швидко завершиться і потрібно буде виступати. І хотів зберегти їх як членів збірної. Хоча всі розуміють: такого не буде. І їх не приймуть і вони самі, якщо мають трохи совісті, не зможуть дивитися нам в очі після свого мовчання.

Бринзак був на їхньому боці, казав, що ми приймемо їх, коли все завершиться, хоча всі спортсмени проти", - сказав Доценко.