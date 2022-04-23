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Доценко розкритикував Бринзака

Сьогодні 12:55 90 0
Доценко розкритикував Бринзака
#Володимир Бринзак, #Андрій Доценко

Джерело - kamp-sport.com.

Біатлоніст Андрій Доценко висловився про президента федерації Володимира Бринзака.

"Не знаю, можливо, він думав, що війна швидко завершиться і потрібно буде виступати. І хотів зберегти їх як членів збірної. Хоча всі розуміють: такого не буде. І їх не приймуть і вони самі, якщо мають трохи совісті, не зможуть дивитися нам в очі після свого мовчання.

Бринзак був на їхньому боці, казав, що ми приймемо їх, коли все завершиться, хоча всі спортсмени проти", - сказав Доценко.

Нагадаємо українські біатлоністи підтримали ініціативу Підручного балотуватися в президенти ФБУ.

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