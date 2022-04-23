Австрійський біатлоніст Юліан Ебергард вирішив завершити спортивну кар'єру.

Про це заявив сам 35-річний спортсмен.

"Після довгих та ретельних роздумів я вирішив завершити свою кар'єру. Я змагався на Кубку світу з 2006 року і з того часу щодня жив біатлоном. Тепер я з нетерпінням чекаю на можливість відкрити нові горизонти, розвиватися професійно і приділяти більше часу сім'ї", - заявив Ебергард.