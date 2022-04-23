Джерело - Чемпіон.
Австрійський біатлоніст Юліан Ебергард вирішив завершити спортивну кар'єру.
Про це заявив сам 35-річний спортсмен.
"Після довгих та ретельних роздумів я вирішив завершити свою кар'єру. Я змагався на Кубку світу з 2006 року і з того часу щодня жив біатлоном. Тепер я з нетерпінням чекаю на можливість відкрити нові горизонти, розвиватися професійно і приділяти більше часу сім'ї", - заявив Ебергард.
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Ебергард двічі завоював бронзові медалі чемпіонатів світу в естафеті (2017) та мас-старті (2019). Австрієць здобув 4 особисті перемоги на етапах Кубка світу, на п'єдестал піднімався 8 разів.