Прима: Поки йде війна я хочу залишатися в Україні та захищати її

Український біатлоніст Артем Прима не хоче покидати Україну поки триває війна з РФ.

Про це заявив біатлоніст.

"Розмови стосовно можливих дозволів для виїзду закордон були. Але моя думка така: поки йде війна, оскільки я контрактник ЗСУ, я хочу залишатися в Україні та захищати її.

Дай боже закінчиться війна нашою перемогою, тоді вже можна буде думати про підготовку до нового сезону.

Війна прийшла негадано, всі цінності відійшли на другий план. Думаю, що кожен переосмислив чимало у своєму житті. В тому числі і спортсмени.

Детально розповісти як проходить день і де я знаходжуся я розказати не можу, оскільки знаходжуся в ЗСУ. Я повністю відданий службі: ходжу в наряди, на патрулювання.

Так, можу сказати спасибі керівництву, яке йде на певні поступки, дають можливість і тренуватися для підтримки спортивної форми.

Чи важко було перелаштуватися з цивільного життя на військове? Можу сказати одне: станом на зараз я не знаходжуся на першій лінії. Тим хлопцям велика повага і шана. Уклін за те, що вони роблять.

Дивлячись на те, що вони роблять, ти забуваєш про все і розумієш: може пройти тиждень-два-три і нам доведеться, можливо, йти заміняти їх. Цього не знає ніхто. До цього не привикають, це є і це є обов’язком кожного чоловіка.

До війни Чернігів був дуже красивим містом, чимало сил було докладено і мером, і жителям для покращення інфраструктури: парки, сквери.

Я знаю це не з чуток, адже чимало друзів з різних міст України і з-за кордону приїжджали і казали, що місто дуже красиве. Його точно можна було назвати одним з найкрасивіших міст України.

Постраждало чимало об’єктів: кінотеатри, лікарні, школи, дитячі майданчики, приватні будівлі. Не оминуло руйнування і спортивні об’єкти: стадіон імені Гагаріна, лижну базу. Не знаю який це відсоток руйнувань, але друзі які повертаються до міста і ті, які там залишалися, кажуть, що руйнування значні", - сказав Прима.