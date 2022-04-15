Сідорова: Більше не розглядаю збірну України

Натуралізована біатлоністка Дар'я Сідорова відреагувала на виключення зі складу збірної України.

Про це розповіла сама біатлоністка.

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"Так, я не здобула основного громадянства в Україні, не виступала на міжнародних змаганнях, тому що при переході був карантин, але перехід обнулився, я не була у збірній команді, не була на ставках, тому й не можу бути звільнена, просто все обірвалося і я вирішила залишитися в Росії із сім'єю.

У зв'язку із цією ситуацією я висловила думку, але не розкрила її повністю. Мені шкода людей, які схильні до нинішнього стану з обох боків, я переживаю за людей, з якими добре знайома, я сама жила на лижній базі в Чернігові, де були практично всі мої речі та інвентар. Насправді я залишилася без усього, але це не так хвилює, як життя людей обох сторін.

Я хочу продовжити спортивну кар'єру, тому що біатлон мені приносить величезне задоволення.

Чи розглядаю повернення до української збірної? Ні, більше не розглядаю української збірної. Поки що нема ясності подальших дій, де і як я буду", - сказала Сідорова.