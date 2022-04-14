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Дериземля: До перемоги не доцільно проводити перевибори

Сьогодні 15:48 200 0
Колишній біатлоніст висловився щодо можливих перевиборів президента Федерації
Дериземля: До перемоги не доцільно проводити перевибори
#Володимир Бринзак, #Дериземля

Джерело - Чемпіон.

Прийшов час оновити Федерацію біатлону України.

Про це заявив колишній біатлоніст збірної Андрій Дериземля.

"Незабаром відбудеться звітно-виборна конференція Федерації біатлону. 24 роки Федерацію очолював Бринзак Володимир Михайлович. Хочу щиро подякувати Володимиру Михайловичу за його вклад в розвиток українського біатлону. Вважав і вважаю його кращим керівником. Напевно і прийшов час оновити Федерацію".

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"Не завжди і не в усьому був згодний з Володимиром Михайловичем, про що завжди говорив відверто. Але оновлення повинно пройти не такими методами, які обрали деякі діючі та колишні спортсмени. Зарано почалася боротьба за крісло президента Федерації".

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"Війна триває. Вважаю, що до перемоги взагалі не доцільно проводити перевибори. Потрібно провести звіт за минулий період та продовжити працювати Бринзаку В.М. Дуже сподіваюся на перемогу здорового глузду", - написав Дериземля.

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