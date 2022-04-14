Дериземля: До перемоги не доцільно проводити перевибори

Джерело - Чемпіон.
Прийшов час оновити Федерацію біатлону України.
Про це заявив колишній біатлоніст збірної Андрій Дериземля.
"Незабаром відбудеться звітно-виборна конференція Федерації біатлону. 24 роки Федерацію очолював Бринзак Володимир Михайлович. Хочу щиро подякувати Володимиру Михайловичу за його вклад в розвиток українського біатлону. Вважав і вважаю його кращим керівником. Напевно і прийшов час оновити Федерацію".
Актуально: Бринзак підтвердив, що йде з посади президента федерації
"Не завжди і не в усьому був згодний з Володимиром Михайловичем, про що завжди говорив відверто. Але оновлення повинно пройти не такими методами, які обрали деякі діючі та колишні спортсмени. Зарано почалася боротьба за крісло президента Федерації".
Читайте: Бринзак особисто вивіз натуралізованих росіянок на територію РФ
"Війна триває. Вважаю, що до перемоги взагалі не доцільно проводити перевибори. Потрібно провести звіт за минулий період та продовжити працювати Бринзаку В.М. Дуже сподіваюся на перемогу здорового глузду", - написав Дериземля.