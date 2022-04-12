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Цербе: Дякуємо Бринзаку, але настав час змін

Сьогодні 12:09 101 0
Легендарна біатлоністка подякувала Володимиру Бринзаку за багаторічну роботу президентом ФБУ
Цербе: Дякуємо Бринзаку, але настав час змін
#Володимир Бринзак, #Валентина Цербе

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпійських ігор 1994 Валентина Цербе відреагувала на новину про те, що Федерація біатлону України отримає нового президента.

"У нас війна з 2014 року. Так, не місце росіянам бути в команді. Ми аналізуємо стан роботи Бринзака майже за чверть століття. Ми раділи та плакали разом, коли наші брали медалі й звучав гімн. У нас не відбулося безболісне омолодження команди і цей чинник також вплинув на приїзд росіян до нас.

Молоді побажаю більше відповідальності. Для вас у час війни робилося все, щоб ви завойовували медалі. Багато хто знає мої вимоги під час трансляцій. Тому мені боляче дивитися, що хтось любить себе в біатлоні більше, ніж біатлон в собі. Хочу подякувати тренерам на місцях. Ви герої, бо працюєте за ідею.

Резюмуючи скажу наступне, дякуємо Володимиру Михайловичу та його команді за здобутки наших спортсменів, але настав час змін і ми маємо підставити плече ФБУ у подальшій роботі", - зазначила Цербе.

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