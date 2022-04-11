Цимбал: В усіх зібралось чимало претензій щодо діяльності Бринзака

Керівник федерації біатлону України Володимир Бринзак розуміє, що його діяльність щодо ексросіянок об’єднала спортсменів про нього.

Про це заявив біатлоніст Богдан Цимбал.

"Чи Бринзак усвідомлює, що саме його діяльність щодо ексросіянок вас об’єднала, і саме через події 24-25 лютого, а у подальшому його інтерв’ю з відвертою брехнею, спонукає вас домогтися змін? Сподіваюсь, що розуміє. Але чомусь я впевнений, що це все спишуть на те, що "Я вам даю все, а вам все не подобається, ви невдячні". Але ви ж федерація біатлону України! Ми теж заробляємо гроші для федерації, ми обличчя країни, ми представляємо федерацію і Україну, і в обмін на це ми маємо щось отримувати. Якщо хтось вважає, що буде достатньо організувати збори і придбати годинник за умовних 500 євро, і казати, що це багато, а ми просто невдячні, то вибачте, будь ласка, але це не те…

Зараз така ситуація, в якій ти розлючений на всіх і все. Якщо раніше ми думали: "Нічого страшного, ну нехай, ми закриємо очі, все ж і далі працює, в нас є спонсори, ми всі живі та здорові. Все ж добре, чого ще треба? Навіщо піднімати колотнечу через нюанси, та ще і на публіку. Ми ж дружня команда…". То зараз вмирають люди, вмирають діти, а президент готовий повернути дівчат з країни-агресора, яких він сам і вивіз. В той же час, він не подумав про інших, які були у місті, де відбуваються бойові дії, а не які знаходились біля кордону у мирних Сянках. Саме це всіх розлютило. Ми всі переосмислили діяльність президента федерації, всі зрозуміли, що досить терпіти те, що терпіли роками з думками "ну щось же робиться". Зараз ми одна команда, в усіх зібралось чимало претензій щодо діяльності Володимира Михайловича Бринзака, і зараз більшість із тих, хто мав претензії - піднялися, тому що це інтерв’ю було останньою краплею у великій брехні. Нас всіх ця ситуація дуже розізлила, але, водночас, і об’єднала. Тому ми вирішили іти до кінця, і домогтися змін. Війна розставила всі крапки над Ї", - зазначив Цимбал.