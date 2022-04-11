Цимбал - про інтерв'ю Бринзака: Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі?

Керівник федерації біатлону України Володимир Бринзак і раніше давав неповністю правдиві інтерв’ю.

Про це заявив біатлоніст Богдан Цимбал.

"Активні розмови щодо діяльності Бринзака виникли на фоні його останнього інтерв’ю. Які емоції у виникли після його прочитання? Насправді, я не здивувався. Тому що вже раніше були неповністю правдиві інтерв’ю, до цього ми вже потроху почали звикати. Але зараз у країні війна, люди боряться за своє життя, щоб жити, щоб рідні залишились живими, а тут людина починає нагло брехати… Це зовсім неправильно, ми ж не маріонетки, ми не будемо мовчати! Скільки можна брехати нам, людям, та навіть собі? Досить, як на мене.

З’явилось інтерв’ю, сестри Дмитренко першими спростували слова Бринзака, потім я перечитав те, що він сказав, і ми з Настею активно обговорювали цю ситуацію, а потім вийшов допис в інстаграмі, і я додав його собі в історію. Зрозумів, що не можна відступати, і якщо ми всією командою зараз не візьмемося відстоювати правду, то і надалі буде продовжуватися брехня і піар за наш рахунок.

Якщо б Дмитро Підручний не підняв тему наявності ексросіянок у збірній, яка доля у подальшому на них чекала б? Я думаю, вони б не повернулись, ми б їх просто не пустили, і не пустимо. Ніхто зараз не хоче з ними спілкуватися. Хоча до повномасштабного вторгнення ми зі всіма були у нормальних стосунках, ми ні з ким не сварились, ніхто не заявляв: "Ви росіяни - ви погані, а ми українці - хороші", такого ніколи не було. Так, звичайно, деякі непорозуміння виникали, але це звичайний робочий процес, в усіх вони виникають, кожен на когось міг ображатися, але явно не через національну приналежність. Зараз ситуація зовсім інша, все змінилось. Люди, з якими я спілкувався, навіть не запитали як ми, я ж не говорю про публічний допис в мережі. Вони втекли і зараз займаються бездіяльністю. Якщо вони приїдуть - ми їх тут з’їмо! Звичайно не так, як ми їмо дітей (сміється), але морально ми їх знищимо, ми не дамо їм нормально жити, з ними ніхто не буде спілкуватися. В мене закінчена розмова з усіма російськими людьми.

Я розумію, що там є когорта "хороших" людей, так само як і у нас є "погані", але якби вони хотіли повалити свою владу, вони б це зробили. Нехай підніметься ¼ населення, і ті автозаки, яких вони так бояться, вони б носили на руках. Але вони не хочуть це робити, їх все влаштовує. В нас зовсім різний менталітет, тому що вони боряться за свої гроші, а ми боремось за своїх людей.

Кого із когорти ексросіянок, які зараз у нас у команді, ти можеш виділити, і сказати, що вони мають бути у збірній? Ті, хто залишились - Надія Бєлкіна, яка служить в ЗСУ, і Анастасія Рассказова. Я впевнений, що у них була можливість поїхати, але вони залишились, значить своє майбутнє вони бачать саме в Україні", - зазначив Цимбал.