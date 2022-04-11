Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї

Керівник федерації біатлону України Володимир Бринзак не турбується станом українських спортсменів.

Про це заявив біатлоніст Богдан Цимбал.

"Чи телефонував Бринзак до мене, щоб запитати про стан ваших справ, чи пропонував допомогу із виїздом? Особисто мені Володимир Михайлович не телефонував. Насправді мені багато хто запропонував допомогти із помешканням, як лише з’явиться нагода виїхати із Чернігова. Одним із першим був капітан - Дмитро Підручний, але він був не останній. Я боюсь когось пропустити, щоб не образити, тому не буду всіх перераховувати, але кількість охочих допомогти справді була великою. Але ось Володимир Михайлович не телефонував, жодного разу. Так, мені писала Лілія Будзуляк з федерації, вона цікавилась станом справ вже після того, як нам вдалося виїхати із зони бойових дій. Я дуже вдячний їй за те, що нехай не одразу, але вона написала, попри те, що їх теж бомбардували у Києві.

Чи на Володимира Михайловича затаїлась образа за те, що дівчат з росії він вивіз, а мені навіть не зателефонував? Війна розставила всі крапки над Ї - стало зрозумілим те, за кого справді переживають, а хто просто так числиться у команді, "нас ж так легко можна замінити…" Так неправильно. Я запитував у хлопців з команди, і вони також підтвердили, що Бринзак нікому не зателефонував і не запитав, як вони. Я не знаю, можливо було загальне повідомлення у бесіді, але я не пам’ятаю такого. Тому певна образа все-таки присутня. Я ж більше не за себе переживаю, а за сина. Фото з ним облетіло весь Інтернет – мені писали люди з Німеччини, з Франції, яких я навіть не знаю, вони пропонували допомогу, а президент федерації, який має переживати за своїх спортсменів, який знав, що я в Чернігові, навіть після цього фото не написав, не запитав як ми… Ось за це образливо", - зазначив Цимбал.