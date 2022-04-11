Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4614 2
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
Сьогодні 20:54 124
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
Сьогодні 19:24 683
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Сьогодні 15:40 720
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 14098
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206619
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 1280 3
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 655
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 1067
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3806 2
Прямі трансляції

Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї

Сьогодні 20:54 124 0
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
#Богдан Цимбал

Джерело - kamp-sport.com.

Керівник федерації біатлону України Володимир Бринзак не турбується станом українських спортсменів.

Про це заявив біатлоніст Богдан Цимбал.

"Чи телефонував Бринзак до мене, щоб запитати про стан ваших справ, чи пропонував допомогу із виїздом? Особисто мені Володимир Михайлович не телефонував. Насправді мені багато хто запропонував допомогти із помешканням, як лише з’явиться нагода виїхати із Чернігова. Одним із першим був капітан - Дмитро Підручний, але він був не останній. Я боюсь когось пропустити, щоб не образити, тому не буду всіх перераховувати, але кількість охочих допомогти справді була великою. Але ось Володимир Михайлович не телефонував, жодного разу. Так, мені писала Лілія Будзуляк з федерації, вона цікавилась станом справ вже після того, як нам вдалося виїхати із зони бойових дій. Я дуже вдячний їй за те, що нехай не одразу, але вона написала, попри те, що їх теж бомбардували у Києві.

Чи на Володимира Михайловича затаїлась образа за те, що дівчат з росії він вивіз, а мені навіть не зателефонував? Війна розставила всі крапки над Ї - стало зрозумілим те, за кого справді переживають, а хто просто так числиться у команді, "нас ж так легко можна замінити…" Так неправильно. Я запитував у хлопців з команди, і вони також підтвердили, що Бринзак нікому не зателефонував і не запитав, як вони. Я не знаю, можливо було загальне повідомлення у бесіді, але я не пам’ятаю такого. Тому певна образа все-таки присутня. Я ж більше не за себе переживаю, а за сина. Фото з ним облетіло весь Інтернет – мені писали люди з Німеччини, з Франції, яких я навіть не знаю, вони пропонували допомогу, а президент федерації, який має переживати за своїх спортсменів, який знав, що я в Чернігові, навіть після цього фото не написав, не запитав як ми… Ось за це образливо", - зазначив Цимбал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати 1454
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 3150
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую 1280 3
Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А 1423
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 14098
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206619
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7043
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6749 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16797
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13489
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33110
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14847 12