Джерело - Чемпіон.
російські біатлоністки, які виступають за збірну України, мають підтримувати нашу країну у війні з росією.
Про це заявила українська біатлоністка Христина Дмитренко.
"Поправка. Усі сиділи у Сянках на зборі, готувалися на Кубок IBU і коли почалася війна, вони зібрали речі та поїхали додому. Те почуття, коли за натуралізованих переживають більше, ніж за своїх", - заявила біатлоністка.
росія веде війну проти України
"Звертання до вас, дівчата. Якщо ви думаєте зараз відсидітися тихо у своїх норках, не виставляючи хоч якісь пости на підтримку України, а потім приїхати до нас і давати якісь пояснення, мовляв, ми не могли і боялися, то сидіть краще вдома. Бринзак вас зрозуміло прийме назад, але ось більшість біатлонної сім'ї проти вашої присутності".
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"Тих, хто підтримував упродовж війни, це не стосується. Ми все бачимо. Деякі торти печуть та проходять навчання кулінарії, а хтось у казармах службу несе", – написала Дмитренко.