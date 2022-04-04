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Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома

Сьогодні 21:31 312 0
Росіяни, які виступали за збірну України мають підтримувати нашу країну у війні
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
#Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

російські біатлоністки, які виступають за збірну України, мають підтримувати нашу країну у війні з росією.

Про це заявила українська біатлоністка Христина Дмитренко.

"Поправка. Усі сиділи у Сянках на зборі, готувалися на Кубок IBU і коли почалася війна, вони зібрали речі та поїхали додому. Те почуття, коли за натуралізованих переживають більше, ніж за своїх", - заявила біатлоністка.

  росія веде війну проти України

"Звертання до вас, дівчата. Якщо ви думаєте зараз відсидітися тихо у своїх норках, не виставляючи хоч якісь пости на підтримку України, а потім приїхати до нас і давати якісь пояснення, мовляв, ми не могли і боялися, то сидіть краще вдома. Бринзак вас зрозуміло прийме назад, але ось більшість біатлонної сім'ї проти вашої присутності".

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"Тих, хто підтримував упродовж війни, це не стосується. Ми все бачимо. Деякі торти печуть та проходять навчання кулінарії, а хтось у казармах службу несе", – написала Дмитренко.

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