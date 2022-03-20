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Брезаз-Буше завершила сезон перемогою у мас-старті

Сьогодні 16:11 171 0
Француженка також виграла малий залік
Брезаз-Буше завершила сезон перемогою у мас-старті
#Жустін Брезаз-Буше

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 березня, у Голменколлені відбувся останній жіночий мас-старт у рамках Кубка світу з біатлону.

По при два промахи перемогу у гонці здобула француженка Жустін Брезаз-Буше. Франциска Пройс та Марте Ольсбу-Рейселанн фінішували відповідно другою та третьою.

У боротьбі за малий залік була інтрига зі шведським присмаком. За п'яте місце Ельвіра Еберґ здобула 40 очок і зрештою у малому заліку відстала від Жустін Брезаз-Буше на два бали! Ну а Перссон з не найнеобхіднішим для неї четвертим місцем набрала 43 бали... Здається, святкова вечеря збірної Швеції з нагоди закінчення сезону буде з перчинкою.

Кубок світу з біатлону-2021/22
Мас-старт. Жінки
20 березня

1. Жустін Брезаз-Буше (1+1+0+0) 35:20,8

2. Франциска Пройс (0+1+0+1) +7,8

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1+0+1) +8,6

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