Головне
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Сьогодні 00:36 3388
Хаммо: Для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька
Сьогодні 21:09 146
Легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги
Сьогодні 16:55 239
Челсі зіграє з Реалом, Бенфіка Яремчука зустрінеться з Ліверпулем. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 774
Російські окупанти знищили стадіон та базу Десни
Сьогодні 10:12 1429
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 08:55 769
Гравцям збірної України нададуть спецдозвіл для виїзду на матч з Шотландією
Сьогодні 08:30 655
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:38 804
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі
Вчора 21:28 1671 1
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні
Вчора 20:29 2516
Прямі трансляції

Бескон оголосила про завершення спортивної кар’єри

Сьогодні 20:39 210 0
Бескон оголосила про завершення спортивної кар’єри
#Анаїс Бескон

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з біатлону Анаїс Бескон вирішила завершити спортивну кар’єру після цього сезону.

Про це заявила сама спортсменка.

"Так, "все хороше має свій кінець". Цієї весни я відкладу свою рушницю і запевняю вас, що буду сумувати. Я з великим почуттям звертаюся до вас із цими словами. У наступні кілька днів я буду так само розчулена, коли одягну останні біпи на цих змаганнях, де я у свій час дебютувала на чемпіонаті світу.

Згадуючи усі мої роки на вершині спливає багато речей. Були злети та падіння, травми, прекрасні зустрічі, багато друзів, країни, які я змогла відвідати, а також подіуми та дорогоцінні медалі.

Я створювала себе за допомогою і завдяки біатлону. Тепер я перегорну сторінку, щоб продовжити свій шлях. Але спочатку я насолоджусь останніми миттєвостями.

Я хочу і маю подякувати вам, моїй родині та моїм друзям, моїм партнерам і прихильникам, а також усім, хто завжди працював у тіні над моїм балансом і моїми виступами. Дякую", - зазначила Бескон.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Anaïs Bescond (@anaisbescondofficiel)

Коментарі ()
Популярне зараз
Саутгемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Саутгемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 4623
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4142
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4664
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2302
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи 3388
Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні" Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні" 3180
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3661 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67671 5
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24260
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2677 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156771 5
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21353 1