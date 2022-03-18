Бескон оголосила про завершення спортивної кар’єри

Олімпійська чемпіонка з біатлону Анаїс Бескон вирішила завершити спортивну кар’єру після цього сезону.

Про це заявила сама спортсменка.

"Так, "все хороше має свій кінець". Цієї весни я відкладу свою рушницю і запевняю вас, що буду сумувати. Я з великим почуттям звертаюся до вас із цими словами. У наступні кілька днів я буду так само розчулена, коли одягну останні біпи на цих змаганнях, де я у свій час дебютувала на чемпіонаті світу.

Згадуючи усі мої роки на вершині спливає багато речей. Були злети та падіння, травми, прекрасні зустрічі, багато друзів, країни, які я змогла відвідати, а також подіуми та дорогоцінні медалі.

Я створювала себе за допомогою і завдяки біатлону. Тепер я перегорну сторінку, щоб продовжити свій шлях. Але спочатку я насолоджусь останніми миттєвостями.

Я хочу і маю подякувати вам, моїй родині та моїм друзям, моїм партнерам і прихильникам, а також усім, хто завжди працював у тіні над моїм балансом і моїми виступами. Дякую", - зазначила Бескон.