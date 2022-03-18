Збірна України виступить на Юнацькому олімпійському фестивалі

До складу біатлонної команди увійдуть четверо спортсменів

З 20 по 25 березня у фінському Вуоккаті відбудеться традиційний Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який був перенесений з грудня 2021 на березень 2022 через пандемію коронавірусу.

За підтримки Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), а також національних федерацій Естонії та Фінляндії на змаганнях зможуть взяти участь і українські біатлоністи. До складу команди увійдуть четверо спортсменів: Олена Городна, Вероніка Шевчик, Віталій Мандзин, Михайло Хміль. Допомагатиме команді під час змагань старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

Біатлонні змагання ЄЮОФ включають спринти (22 березня) і змішану естафету (25 березня).