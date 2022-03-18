Головне
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Сьогодні 00:36 3143
Легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги
Сьогодні 16:55 185
Челсі зіграє з Реалом, Бенфіка Яремчука зустрінеться з Ліверпулем. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 656
Російські окупанти знищили стадіон та базу Десни
Сьогодні 10:12 1306
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 08:55 678
Гравцям збірної України нададуть спецдозвіл для виїзду на матч з Шотландією
Сьогодні 08:30 594
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:38 761
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі
Вчора 21:28 1575 1
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні
Вчора 20:29 2328
Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України
Вчора 19:16 287
Прямі трансляції

Збірна України виступить на Юнацькому олімпійському фестивалі

Сьогодні 19:10 117 0
До складу біатлонної команди увійдуть четверо спортсменів
Збірна України виступить на Юнацькому олімпійському фестивалі

Джерело - biathlon.com.ua.

З 20 по 25 березня у фінському Вуоккаті відбудеться традиційний Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який був перенесений з грудня 2021 на березень 2022 через пандемію коронавірусу.

За підтримки Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), а також національних федерацій Естонії та Фінляндії на змаганнях зможуть взяти участь і українські біатлоністи. До складу команди увійдуть четверо спортсменів: Олена Городна, Вероніка Шевчик, Віталій Мандзин, Михайло Хміль. Допомагатиме команді під час змагань старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

Біатлонні змагання ЄЮОФ включають спринти (22 березня) і змішану естафету (25 березня).

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1744
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи 3143
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні 2328
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4057
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2248
Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні" Українська фігуристка підтримала "неминучу спецоперацію в Україні" 1918
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156768 5
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21352 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6417
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6271 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36104
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4098