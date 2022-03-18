Зубрилова: Шкода, що Україна стала розмінною монетою в чужій грі

Джерело - Zerkalo.

Колишня українка, найтитулованіша біатлоністка в історії України Олена Зубрилова вважає свою Батьківщину жертвою в чужій грі.

Про це Зубрилова заявила в інтерв'ю ілоруському виданню Zerkalo.

"А що казати? Що така чудова країна стала розмінною монетою у чийсь брудній грі? Люди гинуть і назад їх не повернути", - відповіла колишня українка на заклик Валентини Цербе-Несіної.

Олена Зубрилова

Народилася 25 лютого 1973 року в місті Шостка (Сумська область).

Чотириразова чемпіонка світу (1999, 1999, 1999, 2002);

Заслужений майстер спорту України;

Орден "За заслуги" ІІ ступеня (1999);

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (1997).

У 2002 році змінила громадянство на білоруське. Має доньку Тетяну, яка за інформацією української Вікіпедії, мешкає в Києві.