Українська спортсменка Оксана Шишкова, яка на Паралімпіаду-2022 у Пекіні (Китай) виборола п'ять медалей, розповіла про війну.

"Насправді це добре, що війна почалася під час Паралімпіади. Тепер ми можемо говорити журналістам, що відбувається. Багато людей, особливо серед тих, хто живе в Росії, не знають, що відбувається. Вони думають, що це миротворчі дії. Вони не вірять у війну.

Тепер світ може побачити справжню особу путіна та російського уряду", - зазначила Шишкова.