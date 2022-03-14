Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
Сьогодні 19:59 169
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
Сьогодні 21:09 155
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
Сьогодні 20:09 472
Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час
Сьогодні 18:54 167
Зінченко: Це вже давним-давно не політика, це справжня війна
Сьогодні 17:55 182
Рижикова: Ми маємо викликати у світу повагу та захоплення
Сьогодні 17:25 181
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 16:05 25184
Російські окупанти вбили українського футболіста
Сьогодні 13:13 838
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму
Сьогодні 12:43 11896
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Сьогодні 12:27 5120
Прямі трансляції

Шишкова: Тепер світ бачить справжнє обличчя путіна

Сьогодні 18:40 232 0
Шишкова: Тепер світ бачить справжнє обличчя путіна
#Оксана Шишкова

Джерело - NRK.

Українська спортсменка Оксана Шишкова, яка на Паралімпіаду-2022 у Пекіні (Китай) виборола п'ять медалей, розповіла про війну.

"Насправді це добре, що війна почалася під час Паралімпіади. Тепер ми можемо говорити журналістам, що відбувається. Багато людей, особливо серед тих, хто живе в Росії, не знають, що відбувається. Вони думають, що це миротворчі дії. Вони не вірять у війну.

Тепер світ може побачити справжню особу путіна та російського уряду", - зазначила Шишкова.

Виступати для 30-річної харків'янки було непросто - доки вона відстоювала честь України на спортивній арені, її батько захищає рідне місто від вторгнення російських загарбників.

Коментарі ()
Популярне зараз
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 5120
Інтер вирвав нічию у Торіно, Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Дженоа. Результати матчів 29 туру Серії А Інтер вирвав нічию у Торіно, Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Дженоа. Результати матчів 29 туру Серії А 1614
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 11896
Барселона розгромила Осасуну, Бетіс переграв Атлетік. Результати 28 туру Ла-Ліги Барселона розгромила Осасуну, Бетіс переграв Атлетік. Результати 28 туру Ла-Ліги 1337
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 25184
ПСЖ розгромив Бордо з Ігнатенком, Ренн розібрався з Ліоном. Результати 28 туру Ліги 1 ПСЖ розгромив Бордо з Ігнатенком, Ренн розібрався з Ліоном. Результати 28 туру Ліги 1 1424
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 46716 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172060 6
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18087
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6086 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 13320
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21295 1