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Норвегія виграла одиночний мікст на етапі Кубка світу в Отепя

Сьогодні 18:15 53 0
Результати гонки
Норвегія виграла одиночний мікст на етапі Кубка світу в Отепя
#збірна Норвегії з біатлону, #Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Заключною гонкою етапу Кубка світу з біатлону в Отепяя став одиночний мікст.

Виграли гонку норвежці Штурла Легрейд та Марте Олсбю Ройзеланд, друге місце посіли шведи Себастьян Самуельссон та Ганна Еберг, а замкнули трійку призерів німці Ерік Лессер та Франциска Пройсс.

Кубок світу
Отепяя, Естонія
Мікст, 13 березня
1. Норвегія (0+1) 34:12.8
2. Швеція (0+4) +12.4
3. Німеччина (0+4) +17.9
4. Франція (0+7) +1:05.5
5. Італія (3+10) +1:13.5
6. Канада (0+5) +1:14.9

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.

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