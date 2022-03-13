Норвегія виграла одиночний мікст на етапі Кубка світу в Отепя

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Заключною гонкою етапу Кубка світу з біатлону в Отепяя став одиночний мікст.

Виграли гонку норвежці Штурла Легрейд та Марте Олсбю Ройзеланд, друге місце посіли шведи Себастьян Самуельссон та Ганна Еберг, а замкнули трійку призерів німці Ерік Лессер та Франциска Пройсс.

Кубок світу

Отепяя, Естонія

Мікст, 13 березня

1. Норвегія (0+1) 34:12.8 2. Швеція (0+4) +12.4 3. Німеччина (0+4) +17.9 4. Франція (0+7) +1:05.5 5. Італія (3+10) +1:13.5 6. Канада (0+5) +1:14.9

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