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Еберг вдруге у сезоні перемогла у масстарті Кубка світу

Сьогодні 17:30 196 0
Результати гонки
Еберг вдруге у сезоні перемогла у масстарті Кубка світу
#Деніз Геррманн, #Кубок світу з біатлону, #Ельвіра Еберг

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя на етапі Кубка світу з біатлону відбувся жіночий мас-старт.

Ця гонка з масовим стартом стала третьою на рівні Кубка світу: на попередніх етапах перемоги здобували шведка Ельвіра Еберг та італійка Доротея Вірер.

Виграла гонку шведка Ельвіра Еберг. Другою фінішувала німкеня Деніз Геррманн, Ройзеланд здобула бронзу.

Кубок світу
Отепяя, Естонія
Мас-старт, 12 березня
1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) 34:41.6
2. Деніз Геррманн (Німеччина, 1+1+0+0) +4.5
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0+1+0) +4.8
4. Лінн Перссон (Швеція, 0+0+1+0) +5.9
5. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+1) +8.1
6. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0+0+0) +13.8

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.

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