Еберг вдруге у сезоні перемогла у масстарті Кубка світу

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя на етапі Кубка світу з біатлону відбувся жіночий мас-старт.

Ця гонка з масовим стартом стала третьою на рівні Кубка світу: на попередніх етапах перемоги здобували шведка Ельвіра Еберг та італійка Доротея Вірер.

Виграла гонку шведка Ельвіра Еберг. Другою фінішувала німкеня Деніз Геррманн, Ройзеланд здобула бронзу.

Кубок світу

Отепяя, Естонія

Мас-старт, 12 березня

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) 34:41.6 2. Деніз Геррманн (Німеччина, 1+1+0+0) +4.5 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0+1+0) +4.8 4. Лінн Перссон (Швеція, 0+0+1+0) +5.9 5. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+1) +8.1 6. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0+0+0) +13.8

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