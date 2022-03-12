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Крістіансен виграв мас-старт на етапі Кубка світу в Отепяя

Сьогодні 17:13 187 0
Результати гонки
Крістіансен виграв мас-старт на етапі Кубка світу в Отепяя
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя на етапі Кубка світу з біатлону відбувся чоловічий мас-старт.

Виграв гонку норвежець Ветле Шостад Крістіансен, який закрив усі мішені. Другим фінішував француз Кантен Фійон-Майє, а замкнув трійку призерів ще один норвежець Зіверт Баккен.

Кубок світу
Отепяя, Естонія
Мас-старт, 12 березня
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) 34:29.6
2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+1+0) +5.9
3. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+0+1+0) +15.5
4. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+0+0) +30.5
5. Ерік Лессер (Німеччина, 0+0+1+0) +38.6
6. Лукас Гофер (Італія, 0+0+1+1) +46.4

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.

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