Крістіансен виграв мас-старт на етапі Кубка світу в Отепяя

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя на етапі Кубка світу з біатлону відбувся чоловічий мас-старт.

Виграв гонку норвежець Ветле Шостад Крістіансен, який закрив усі мішені. Другим фінішував француз Кантен Фійон-Майє, а замкнув трійку призерів ще один норвежець Зіверт Баккен.

Кубок світу

Отепяя, Естонія

Мас-старт, 12 березня

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) 34:29.6 2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+1+0) +5.9 3. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+0+1+0) +15.5 4. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+0+0) +30.5 5. Ерік Лессер (Німеччина, 0+0+1+0) +38.6 6. Лукас Гофер (Італія, 0+0+1+1) +46.4

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