Сімон виграла спринт на етапі Кубка світу в Отепяя

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя на етапі Кубка світу з біатлону в сезоні 2021/2022 відбувся жіночий спринт.

Переможницею гонки стала француженка Жюлія Сімон. Другою прийшла німкеня Ванесса Фогт. У топ-3 увійшла норвежка Каролін Кноттен, якій не вистачило двох секунд, щоб випередити Фогт.

За Україну у спринті дебютували сестри Юлія та Олена Городна, які зайняли у підсумку 82 та 85 місце.

Кубок світу.

Отепяя, Естонія

Спринт, 11 березня

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) 20:45.8 2. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0) +11.0 3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +12.8 4. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0) +16.1 5. Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія, 0+0) +21.9 6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0) +23.0 ... 82. Юлія Городна (Україна, 2+0) +4:33.9 85. Олена Городна (Україна, 1+3) +5:11.7

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.