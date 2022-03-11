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Сімон виграла спринт на етапі Кубка світу в Отепяя

Сьогодні 17:44 201 0
Результати гонки
Сімон виграла спринт на етапі Кубка світу в Отепяя
#Кубок світу з біатлону, #Юлія Городна, #Олена Городна

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя на етапі Кубка світу з біатлону в сезоні 2021/2022 відбувся жіночий спринт.

Переможницею гонки стала француженка Жюлія Сімон. Другою прийшла німкеня Ванесса Фогт. У топ-3 увійшла норвежка Каролін Кноттен, якій не вистачило двох секунд, щоб випередити Фогт.

За Україну у спринті дебютували сестри Юлія та Олена Городна, які зайняли у підсумку 82 та 85 місце.

Кубок світу.
Отепяя, Естонія
Спринт, 11 березня
1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) 20:45.8
2. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0) +11.0
3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +12.8
4. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0) +16.1
5. Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія, 0+0) +21.9
6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0) +23.0
...
82. Юлія Городна (Україна, 2+0) +4:33.9
85. Олена Городна (Україна, 1+3) +5:11.7

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.

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