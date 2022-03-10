Фійон-Майє виграв спринт на етапі Кубка світу в Отепяя

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

В естонському Отепяя стартував передостанній етап Кубка світу з біатлону в сезоні 2021/2022.

Спринтерську гонку виграв лідер загального заліку Кубка світу - француз Кантен Фійон-Майє. Для нього ця перемога стала вже третьою поспіль на рівні Кубка світу - раніше Фійон-Майє переміг у персьюті та в спринті на змаганнях у фінському Контіолагті.

Кубок світу

Отепяя, Естонія

Спринт, 10 березня

1. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) 22:27.4

2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +7.2

3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +11.1

4. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) +16.3

5. Роман Рес (Німеччина, 0+0) +29.6

6.Вітаутас Строля (Литва, 0+0) +30.1

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