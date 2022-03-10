Фійон-Майє виграв спринт на етапі Кубка світу в Отепяя

Джерело - Чемпіон.
В естонському Отепяя стартував передостанній етап Кубка світу з біатлону в сезоні 2021/2022.
Спринтерську гонку виграв лідер загального заліку Кубка світу - француз Кантен Фійон-Майє. Для нього ця перемога стала вже третьою поспіль на рівні Кубка світу - раніше Фійон-Майє переміг у персьюті та в спринті на змаганнях у фінському Контіолагті.
Кубок світу
Отепяя, Естонія
Спринт, 10 березня
1. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) 22:27.4
2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +7.2
3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +11.1
4. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) +16.3
5. Роман Рес (Німеччина, 0+0) +29.6
6.Вітаутас Строля (Литва, 0+0) +30.1
Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.