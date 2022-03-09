Біатлоністка збірної України Юлія Городна поділилася очікуваннями від майбутнього дебюту на Кубку світу.

"Звісно, це дуже хвилюючий старт. Але я не дуже хвилююсь із цього приводу. Усі мої переживання зараз про Україну. Адже там наші рідні, наші друзі.

Українські біатлоністи нині ховаються в підвалах, і це настільки страшно, що ти не можеш думати про щось інше. Усі твої думки сконцентровані на тому, чи все добре в Україні.

Я дуже сподіваюсь, що війна скоро закінчиться і все буде добре", - сказала Городна.