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Фійон-Майє - виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолагті

Сьогодні 20:28 271 0
Результати гонки
Фійон-Майє - виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолагті

Джерело - Чемпіон.

На етапі Кубка світу в Контіолагті відбулась чоловіча спринтерська гонка.

Перемогу здобув француз Кантен Фійон-Майє . Другим став норвежець Філіп Ф'єльд Андерсен, бронзу здобув Йоганнес Кюн  із Німеччини.

Завтра восьмий етап Кубку світу завершиться двома гонками переслідування.

Кубок світу
Контіолагті, Фінляндія
Спринт, 05 березня
1. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) 23:21.0
2. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+0) +18.3
3. Йоганнес Кюн (Німеччина, 1+0) +29.7
4. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+1) +31.2
5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2) +32.4
6. Емільєн Жаклен (Франція, 2+0) +34.3

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.

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