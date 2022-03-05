Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022

Українці здобули вже сім медалей

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Віталій Лук'яненко виграв змагання на дистанції 6 км у класах В1-В3 на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.

У цій дисципліні виступали ще чотири українці. Олександр Казік та Дмитро Суярко завоювали відповідно срібну та бронзову медалі. Анатолій Ковалевський та Ярослав Решетинський посіли відповідно на 5 та 6 місце.

Відзначимо, що українці вже здобули сім медалей, з яких три - золоті. Це дозволило Україні вийти на перше місце у загальнокомандному заліку Паралімпіади-2022.

ХІІІ зимові Паралімпійські ігри, Пекін

Біатлон. 6 км. Чоловіки. Клас В1-В3

5 березня