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Норвегія виграла естафету на Кубку світу у Контіолагті

Сьогодні 17:57 239 0
Результати гонки
Норвегія виграла естафету на Кубку світу у Контіолагті
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Норвегія виграла чоловічу естафету на етапі Кубка світу в Контіолагті

В рамках восьмого етапу Кубка світу у Контіолагті відбулась чоловіча естафета.

Виграла гонку збірна Норвегії, друге місце у Швеції, а замкнули трійку призерів французи.

Кубок світу
Контіолагті, Фінляндія
Чоловіча естафета, 04 березня
1. Норвегія (0+7) 1:12:06.1
2. Швеція (0+10) +10.6
3. Франція (0+7) +12.4
4. Німеччина (0+8) +13.4
5. Австрія (0+5) +1:44.7
6. Швейцарія (0+10) +1:56.8

Нагадаємо, російські військові вбили українського біатлоніста.

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