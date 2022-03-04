Норвегія виграла естафету на Кубку світу у Контіолагті

Джерело - Чемпіон.
Норвегія виграла чоловічу естафету на етапі Кубка світу в Контіолагті
В рамках восьмого етапу Кубка світу у Контіолагті відбулась чоловіча естафета.
Виграла гонку збірна Норвегії, друге місце у Швеції, а замкнули трійку призерів французи.
Кубок світу
Контіолагті, Фінляндія
Чоловіча естафета, 04 березня
1. Норвегія (0+7) 1:12:06.1
2. Швеція (0+10) +10.6
3. Франція (0+7) +12.4
4. Німеччина (0+8) +13.4
5. Австрія (0+5) +1:44.7
6. Швейцарія (0+10) +1:56.8
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