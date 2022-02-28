Українська біатлоністка Олена Білосюк звернулася до росіян у зв’язку з нападом їх військ.

Про це розповіла сам біатлоністка у Facebook.

"Я жила, живу і житиму! У вільній країні! Любій, рідній.

Навіщо ви тут, сволото? Хочете гвалтувати наших жінок і займати наші землі??? Невже вам свого щастя не вистачає?

Ви покидьки навіть мови нашої не знаєте! Від кого ви нас рятуєте? Від своєї армії? Зась!!!! Ми кістками поляжемо, та рабами не будемо!!!!.

Ми помремо, та щоночі будемо снитись вашим дітям! Які питатимуть: - тато? Мама? А за що ви вбили ту "дядю" і "тьотю"? Рускіє!!! У вас ніколи не буде відповіді на це питання!

Україна - це Нація! А ви хто?, - відзначила Білосюк.