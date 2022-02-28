Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 07:22 5540
Збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну
Вчора 22:12 773 1
Магучіх різко звернулася до росіян
Вчора 18:13 2592
Кличко - росіянам та білорусам: Просто залиштеся вдома. На нашу підтримку та проти війни
Вчора 15:51 872
Щенсний: У жилах мого сина тече українська кров. Відмовляюся стояти на полі в кольорах Польщі та слухати гімн Росії
Вчора 14:19 1658
Шахтар та Динамо виклали спільний допис: Сила – в єдності!
Вчора 13:59 841
Лідс розірвав контракт з Б'єлсою
Вчора 13:18 489
Збірна Чехії відмовилася грати з Росією в стиках до ЧС-2022
Вчора 12:18 594 1
Збірна Швеції відмовилась грати з Росією у стиках ЧС-2022
26.02.2022 17:29 1220
Кулеша: Польща не має наміру грати з Росією
26.02.2022 11:19 868
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Білосюк: Ми кістками поляжемо, та рабами не будемо!!!!

Сьогодні 09:10 223 0
Олена Білосюк прокоментувала напад Росії на Україну
Білосюк: Ми кістками поляжемо, та рабами не будемо!!!!
#Олена Білосюк

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Олена Білосюк звернулася до росіян у зв’язку з нападом їх військ.

Про це розповіла сам біатлоністка у Facebook.

"Я жила, живу і житиму! У вільній країні! Любій, рідній.

Навіщо ви тут, сволото? Хочете гвалтувати наших жінок і займати наші землі???  Невже вам свого щастя не вистачає? 

Ви покидьки навіть мови нашої не знаєте! Від кого ви нас рятуєте? Від своєї армії? Зась!!!! Ми кістками поляжемо, та рабами не будемо!!!!.

Ми помремо, та щоночі будемо снитись вашим дітям! Які питатимуть: - тато? Мама? А за що ви вбили ту "дядю" і "тьотю"?  Рускіє!!! У вас ніколи не буде відповіді на це питання!

Україна - це Нація! А ви хто?, - відзначила Білосюк.

Нагадаємо, Підручний та Мазурчу служать в частині Нацгвардії в Тернополі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зрадник України підтримав агресію Путіна Зрадник України підтримав агресію Путіна 1550 3
Щенсний: У жилах мого сина тече українська кров. Відмовляюся стояти на полі в кольорах Польщі та слухати гімн Росії Щенсний: У жилах мого сина тече українська кров. Відмовляюся стояти на полі в кольорах Польщі та слухати гімн Росії 1658
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 5540
Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А Наполі вирвало перемогу у Лаціо, Спеція Коваленка поступилась Ромі. Результати матчів 27 туру Серії А 1548
Магучіх різко звернулася до росіян Магучіх різко звернулася до росіян 2592
Ломаченко вступив до лав тероборони Ломаченко вступив до лав тероборони 2477
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23455
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 70899 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3535
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 82222
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17720
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 22541