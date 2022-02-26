Біатлоністи з Росії та Білорусі виступатимуть під нейтральним статусом

IBU відреагувала на напад Росії на Україну

Біатлоністи збірних Росії та Білорусі виступатимуть на етапах Кубку світу та Кубку IBU у нейтральному статусі.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів.

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На додаток, на змаганнях під егідою IBU не звучатимуть гімни обох країн, також спортсмени не зможуть здобувати очки у заліки Кубку націй та естафет.

Також повідомляється, що під час змагань біатлоністи з Росії та Білорусі будуть змушені використовувати нейтральне за кольором та дизайном екіпірування, на якому не можна зображати національний герб або прапор.