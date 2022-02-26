Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 09:06 2945
Кулеша: Польща не має наміру грати з Росією
Сьогодні 11:19 468
Славія Качараби зіграє з ЛАСКом. Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 15:35 655
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Вчора 14:19 586
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Вчора 13:42 862
УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії
Вчора 12:18 704
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
24.02.2022 14:36 901
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
24.02.2022 09:59 861
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
24.02.2022 00:09 905
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 950
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Біатлоністи з Росії та Білорусі виступатимуть під нейтральним статусом

Сьогодні 18:15 272 0
IBU відреагувала на напад Росії на Україну
Біатлоністи з Росії та Білорусі виступатимуть під нейтральним статусом
#Кубок IBU

Джерело - sport.ua.

Біатлоністи збірних Росії та Білорусі виступатимуть на етапах Кубку світу та Кубку IBU у нейтральному статусі.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів.

Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

На додаток, на змаганнях під егідою IBU не звучатимуть гімни обох країн, також спортсмени не зможуть здобувати очки у заліки Кубку націй та естафет.

Також повідомляється, що під час змагань біатлоністи з Росії та Білорусі будуть змушені використовувати нейтральне за кольором та дизайном екіпірування, на якому не можна зображати національний герб або прапор.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський тенісист виступив проти війни з Україною Російський тенісист виступив проти війни з Україною 2004
Худжамов різко відреагував на можливий діалог з Росією Худжамов різко відреагував на можливий діалог з Росією 1834
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 2945
УЄФА обмірковує виключення російських клубів з єврокубків УЄФА обмірковує виключення російських клубів з єврокубків 1211
Тухель: Це найгірша причина для перенесення фіналу Ліги чемпіонів Тухель: Це найгірша причина для перенесення фіналу Ліги чемпіонів 1221
УЄФА хоче розірвати контракт із Газпромом УЄФА хоче розірвати контракт із Газпромом 1206
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11373
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20823 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 171217 6
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10320
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67002 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10894